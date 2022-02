Vittoria: ricordato Giovanni Palatucci ex questore di Fiume che salvò migliaia di deportati ebrei ed italiani

Si è svolta stamane, a Vittoria, la cerimonia di commemorazione di Giovanni Palatucci, già Questore di Fiume, deceduto il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau, insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei stranieri ed italiani

La cerimonia commemorativa, avviata per la prima volta lo scorso anno e promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con la Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria e la partecipazione di alcuni alunni dell’Istituto Comprensivo San Biagio, si è svolta presso la centralissima Piazza Vittoria Colonna, antistante il Palazzo Comunale, ove un anno fa è stato piantumato un albero d’ulivo donato dal Comune di Vittoria, a imperitura memoria ed apposta la targa in ricordo del sacrificio di Giovanni Palatucci, riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”.

La cerimonia, organizzata nel giorno dell’anniversario della morte del giovane Questore, anche quest’anno è stata promossa dall’Amministrazione comunale di Vittoria, di concerto con la Questura di Ragusa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento del contagio e dei criteri di tutela dei cittadini e del personale impiegato, in relazione allo scenario di diffusione epidemiologica da Covid-19.

Al momento commemorativo hanno partecipato il Prefetto di Ragusa, il Questore, il Sindaco ed una ristretta rappresentanza delle principali Autorità Civili e Militari, locali e provinciali.

Presenti alcuni insegnanti dell’Istituto Comprensivo San Biagio, con una ristretta rappresentanza di alunni delle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, tra cui la baby sindaco e due alunne che hanno ricordato la figura del Questore Palatucci e del suo eroico sacrificio attraverso la lettura della sua biografia e della poesia di Primo Levi “Se questo è un uomo”.