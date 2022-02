'Acqua salata', Tribunale di Siracusa condanna Pippo Gennuso 5 anni e 6 mesi

Il tribunale di Siracusa ha inflitto 5 anni e 6 mesi all'ex parlamentare all'Ars Pippo Gennuso e 4 anni e sei mesi ad un suo ex dipendente, Walter Pennavaria, nell'ambito del processo 'Acqua Salata'. Si tratta di una condanna pesante, anche se non definitiva, in quanto sia Gennuso e Pennavaria ricorreranno in Corte d'Appello. Il tribunale del capoluogo, tra l'altro, ha inflitto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici all'ex parlamentare.

I due imputati erano accusati di truffa aggravata, adulterazione di sostanze alimentari e frode nell’esercizio del commercio per la fornitura di acqua non potabile in alcune zone marittime del Comune di Pachino, nella fattispecie la zona di Granelli.

Il Tribunale ha accolto la richiesta del pm Marco Dragonetti, che durante l’udienza del 3 febbraio scorso, aveva chiesto la condanna per 5 anni e 4 mesi per Gennuso e 4 anni per Pennavaria.

L’indagine “Acqua Salata” prende come punto di riferimento fatti accaduti tra il 2013 e il 2015, ed è scattata a seguito di una denuncia di alcuni residenti di contrada Chiappa, in territorio di Pachino, che portò al sequestrato di un pozzo e relativo l’impianto idrico. Secondo i tecnici del Nictas, incaricati dalla Procura di Siracusa di compiere gli esami, l’acqua non risultava potabile con grave rischio per la salute degli utenti.

Nel registro degli indagati, furono iscritti Walter Pennavaria, indicato come amministratore legale del Consorzio Granelli e l’ex parlamentare regionale Giuseppe Gennuso, ritenuto dagli inquirenti amministratore di fatto del Consorzio Granelli e della Granelli Gestione Acquedotto srl.

Le indagini, condotte dal Pm Tommaso Pagano e coordinate dal Procuratore della Repubblica Francesco Paolo Giordano, portò ad accertare che “le società gestite dagli indagati, Consorzio Granelli e Granelli Gestione Acquedotto s.r.l., hanno distribuito agli abitanti delle contrade Granelli-Chiappa e zone limitrofe in territorio di Pachino acqua non idonea al consumo umano proveniente da un pozzo trivellato di contrada Chiappa, nonostante avessero promesso all’utenza, in occasione della stipula dei contratti di allaccio alla rete idrica, che l’acqua somministrata sarebbe stata potabile poichè proveniente dal vicino acquedotto del Comune di Ispica”.

Tra le parti civili anche il Comune di Pachino rappresentato dall’avvocato Giovanni Giuca, che ha, sostanzialmente, sposato le richieste del pm della Procura.

