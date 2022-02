Addio a Donatella Raffai, primo volto storico di "Chi l'ha visto?"

Addio a Donatella Raffai, la conduttrice volto storico della trasmissione di maggior successo di Rai3, "Chi l'ha visto?" e dell'antesignano "Telefono Giallo" (con Corrado Augias), sempre sulla terza rete pubblica.

Lontana dagli schermi per sua scelta dal 2000 si è spenta a Roma dopo una lunga malattia. Aveva 78 anni.

A darne notizia, il marito Silvio Maestranzi, ex regista Rai, che aveva sposato dopo una lunga convivenza di oltre 30 anni solo un anno fa, e due precedenti matrimoni. I funerali, venerdì a Roma alle ore 12,30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia.