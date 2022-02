Covid in Italia, 75.861 nuovi casi e 325 decessi

Sono 75.861 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 febbraio 2022 in Italia, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 325 morti. Sono oltre 150mila (150.221) le vittime da inizio emergenza. Sono 683.715 (731.284 ieri) i tamponi effettuati da ieri che portano il tasso positività all'11,1%, stabile rispetto a ieri. Sono 17.354 i ricoverati con sintomi (17.932 ieri), meno 578 da ieri. In calo anche le persone in terapia intensiva che sono 1.322, meno 28 da ieri, con 83 ingressi nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive sono 1.813.274 (-61.351 da ieri) mentre i guariti raggiungono il totale di 9.960.136 (+137.221 da ieri). Dall'inizio dell'emergenza sono 11.923.631 le persone contagiate dal coronavirus.