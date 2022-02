A Siracusa nel 2024 il congresso mondiale delle Guide turistiche

Nel 2024 Siracusa ospiterà il Congresso mondiale delle Guide turistiche. Lo hanno deciso a Madrid i delegati delle 40 Nazioni che aderiscono alla Federazione mondiale (WFTGA) delle Guide turistiche. Dopo una prima selezione che ha visto prevalere le candidature di Russia, Turchia, Malesia, Italia, Giappone, Kazakistan e Arabia Saudita, è stata decretata la vittoria dell’Italia, e scelta Siracusa quale sede designata a ospitare il prossimo Congresso mondiale. “Siracusa vince contro città straordinariamente importanti quali Istanbul, Fukuoka e Sabah. Un risultato sfiorato nel 2019 a Tiblisi e raggiunto a Madrid, città che ci aveva battuto nella scorsa edizione, grazie allo splendido lavoro di collaborazione tra Amministrazione comunale, Agts e Symposia”: lo dichiara il sindaco Francesco Italia aggiungendo: “Si tratta di un importante traguardo per la nostra città, un traguardo che è anche un primato per l’Italia. Un grazie particolare al presidente Carlo Castello e ad Elisa Ottaviano, portavoce della nostra delegazione in Spagna” .