Avola, doveva stare ai domiciliari ma girava a rubare liquori: arrestato

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Avola hanno arrestato un uomo di 48 anni per il reato di evasione dagli arresti domiciliari e per furto.

L’uomo, residente ad Avola, assoggettato l’8 febbraio scorso al regime degli arresti domiciliari, in aggravamento della misura dell’obbligo di dimora, è stato sorpreso, a all’interno di un esercizio commerciale, a rubare liquori.

Al termine delle incombenze di legge, l’arrestato è stato condotto in carcere in attesa del rito.