Domiciliari violati, tre denunciati a Siracusa: pure una donna

Nell’ambito della quotidiana lotta alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusano, agenti delle volanti, nel corso di un contrato operato in Via Santi Amato hanno rinvenuto e sequestrato, togliendole dalla disponibilità dei pusher, 28 dosi di hashish, 3 di marijuana ed una di crack, pronte per essere vendute agli assuntori della zona.

Inoltre, agenti delle Volanti, nell’ambito dei quotidiani controlli effettuati ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, hanno denunciato due uomini (rispettivamente di 22 e 37 anni) ed una donna (di 37 anni ) non trovati dai Poliziotti nelle rispettive abitazioni.