Giovane mamma morta a Priolo per un male incurabile

Una giovane mamma è morta a Priolo. Si tratta di Cristina Serra e aveva 34 anni. La donna combatteva da tempo contro un male incurabile. Ha lottato con tutte le proprie forze anche per amore dei suoi figli, ma ieri il suo cuore ha cessato di battere. Lascia due figli maschi ancora in tenera età. La salma è stata trasferita nella Sala del commiato di via Castel Lentini 210 e verrà trasferito soltanto nella giornata di domani nella chiesa dell'Immacolata Concezione. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle 15.