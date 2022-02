Vittoria, parte il servizio di refezione scolastica

Partirà la settimana prossima il servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia e primaria a tempo pieno per l’anno scolastico 2021/2022. Il servizio sarà gestito dalla ditta “Siristora Food e global service s.r.l” di Tremestieri Etneo, che ha avuto affidato in concessione il servizio. La durata di servizio refezione per l’anno scolastico in corso, si concluderà il 31 maggio.

Le procedure di iscrizione al servizio avverranno tramite accreditamento online cliccando sul link: https://vittoria.ristonova.it/novaportal

oppure attraverso il sito ufficiale del Comune: http://comunevittoria-rg.it/

E' stata già avviata la gestione informatizzata del servizio di refezione. In collaborazione con l’azienda che gestirà il servizio (Siristora Food & Global Service), con un nuovo sistema informatizzato (“E.Meal School” di Nova Srl), che permetterà le seguenti funzionalità:

• disponibilità di un “borsellino elettronico" (un credito virtuale da usare per il pagamento dei buoni pasto);

• comunicazione dell’assenza dal servizio di refezione scolastica, da parte dei genitori, attraverso l’utilizzo dell’App “Servizi Mensa” o del portale web “Novaportal”;

• accesso a nuovi strumenti di pagamento;

possibilità di accedere alle varie informazioni relative al servizio attraverso le seguenti modalità:

• su smartphone, scaricando gratuitamente la App “Servizi Mensa” (disponibile per Android e iOS);

• via internet, collegandosi al portale “Novaportal”, registrandosi e accedendo utilizzando le proprie credenziali.

“Un caloroso ringraziamento- ha commentato il vicesindaco Filippo Foresti- va al personale amministrativo che ha seguito tutto il faticoso iter burocratico per conseguire il risultato finale e alle famiglie e alunni che hanno saputo comprendere le difficoltà che la nuova Amministrazione ha dovuto superare per realizzare il servizio. A pochi mesi dall'insediamento di questa nuova giunta, adesso si parte”.