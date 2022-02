Vittoria, l'amministrazione Comunale chiede il ritorno dell’Oculistica al “Guzzardi”

L’Amministrazione Comunale di Vittoria torna a sollecitare il Direttore dell’Azienda Sanitaria provinciale di Ragusa, Angelo Aliquò, in merito al ritorno dell’Unità Complessa di Oculistica all’ospedale Riccardo Guzzardi di Vittoria. Il reparto era stato trasferito un paio d’anni fa al Regina Margherita di Comiso durante la pandemia. Nella lettera firmata del Sindaco Francesco Aiello e dell’assessore alle Politiche Sanitarie Filippo Foresti si chiede al Direttore Generale, di conoscere la data del possibile trasferimento, visto che il covid-19 non costituisce più motivo di ostacolo a tale operazione. La lettera è stata inviata oggi per richiedere l’impegno che il Direttore dell’Asp aveva già assunto nel dicembre scorso in occasione dell’incontro con il sindaco Aiello e l’assessore Foresti avvenuto in Piazza Igea, sede dell’Asp provinciale.