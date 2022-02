Acate, nel libro di Margherita Azzolino le crudeltà della guerra negli occhi di una bambina

Lucida testimone degli eventi della seconda guerra mondiale che si svolsero ad Acate, in occasione della Giornata del Ricordo, la novantenne Margherita Azzolino (nella foto a 13 anni) ha riunito in un libro quello che i suoi occhi di ragazzina videro. In questa fatica letteraria la figlia Maria Concetta Failla e il genero Nicolò Branchina l’hanno assistita a descrivere le vicende personali, inserite in quel contesto storico, che lasciarono una traccia indelebile nella sua vita.

“Ancora oggi, a distanza di tantissimi anni – spiega - ogni tanto riaffiorano dal mio subconscio i traumi e le ferite subiti durante la mia infanzia, che si ripercuotono sul mio stato d’animo. Alla fine posso ritenermi fortunata ad esserne uscita incolume e onorata per il bene che ho ricevuto”.

Margherita Azzolino si riferisce all’affetto delle suore dell’ Orfanatrofio di Acate, inattivo da alcuni anni, alle quali fu affidata nel 1937 dopo la morte del padre nonché luogo di alcuni episodi rievocati nel testo.

L’autrice si sofferma sulla figura di quel genitore che dopo l’ingresso degli americani si parò davanti ai soldati con un grande quadro raffigurante il “Sacro Cuore di Gesù”, salvando la sua famiglia. Sulla morte di quattro cittadini nel bombardamento del 9 luglio e la coetanea estratta viva dalle macerie, sebbene ferita gravemente agli arti e ustionata.

In quel momento la signora Azzolino si trovava nel cortile dell’orfanotrofio a giocare con le altre orfanelle, ignare di quanto stava succedendo a poche decine di metri : “All’improvviso sentimmo un forte boato e subito dopo vedemmo cadere sopra di noi una pioggia di schegge che, in brevissimo tempo, crivellò di buchi tutte le pareti del cortile e frantumò tutti i vetri delle finestre. Cominciammo a gridare e nello sbigottimento generale cercammo riparo sotto un enorme tavolo con un ripiano di marmo molto spesso”.

Questo tavolo, realizzato nel 1600, era posto a ridosso di un maestoso albero di gelso bianco che abbelliva il giardino. Fu il rifugio provvidenziale che salvò dalle schegge tutte le bambine.

Azzolino ricorda ancora l’intervento rassicurante del cappellano delle suore, padre Salvatore Di Pasquale, che propose tuttavia di lasciare l’orfanotrofio e rifugiarsi presso una giovane coppia di Vittoria, disponibile a offrire a tutti ospitalità in una casa di campagna. Un tragitto pericolosissimo: “Per non rischiare di essere colpiti dalle schegge, cercavamo riparo, a pancia in giù, sotto gli alberi di ficodindia, rimanendo spesso avvolti da nuvole di polvere. Senza saperlo, ci stavamo avvicinando al centro della battaglia tra invasori e tedeschi. Con noi c’era anche il giovane sacerdote Biagio Mezzasalma (futuro vicario arcivescovile di Siracusa). In quei momenti di particolare terrore la presenza di padre Di Pasquale e di padre Mezzasalma fu per noi un grande dono di Dio. mentre odio e crudeltà prevalevano, vedere spesso ricevere del bene da persone a me sconosciute, rappresentava un dono prezioso da poter definire amore fraterno”.

Emanuele Ferrera