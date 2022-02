Vittoria, "va lava i piatti" a consigliera comunale: polemica per frase sessista

L’associazione "Donne a Sud" di Vittoria, in un nota riferisce di un episodio avvenuto nel corso dell'ultimo consiglio comunale quando il consigliere di maggioranza, Alessandro Speranza, ha apostrofato con l'espressione "va, lava i piatti", la consigliera Sara Siggia (nella foto). "Non possiamo esimerci - afferma la nota - dallo stigmatizzare il comportamento di quel consigliere, riteniamo che si sia assistito ad uno spettacolo indecoroso, ed esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza alla consigliera Sara Siggia, apostrofata con un sessista e decisamente poco elegante “va lava i piatti”, o qualcosa del genere. Un’espressione infelice, non educata e offensiva, sebbene tutti noi, uomini e donne, ogni giorno a casa laviamo i piatti senza problemi, e c’è anche chi lo fa per vivere, perché è un lavoro dignitoso come tutti gli altri. Quella frase detta in quel modo, in quel contesto, con quel tono, non poteva certo essere un invito elegante. Denota, altresì, un substrato culturale fatto proprio di quegli stereotipi e luoghi comuni che la nostra associazione, sin da quando è nata, prova a contrastare e a sradicare. E non ci si venga a dire che il consigliere avrebbe usato la stessa frase anche nei confronti di un collega uomo, perché non siamo nate ieri e non ci crediamo nella maniera più assoluta.

Il nostro augurio è che, da questo momento, nell’aula consiliare della nostra città si parli solo di progetti e futuro, e la si smetta di far volare offese tali che anche i nostri antenati proverebbero vergogna nel sapere che siamo ancora a questo punto dell’evoluzione. Auspichiamo, infine, che il consigliere in questione, qualora non l’abbia ancora fatto, chieda pubblicamente scusa alla collega Siggia".