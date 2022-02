Modica Calcio, casi di positività nel gruppo squadra del Gela: rinviata al 23 febbraio la partita in programma domenica

Modica Calcio – Nuova Città di Gela FC in programma domenica prossima alle 15 al “Vincenzo Barone” e valida per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione è stata rinviata a mercoledì 23 febbraio sempre alle 15. Il rinvio è stato chiesto e ottenuto dalla formazione gelese per via di alcuni casi di positività nel gruppo squadra. Coloro che hanno già acquistato il tagliando d'ingresso allo stadio per la gara di domenica potranno utilizzarlo per assistere alla gara di recupero di giorno 23. Il tecnico Giancarlo Betta, intanto, appreso del rinvio della gara di domenica, ha immediatamente stilato il nuovo programma di allenamento per i rossoblu che sosterranno una seduta domani mattina, poi dopo l'inusuale domenica di riposo, la squadra tornerà a lavoro lunedì per preparare la trasferta di sabato 19 febbraio alle 17,30, quando Pellegrino e compagni saranno di scena al “Nicola De Simone” ospiti del Priolo Gargallo.

Con la gara di campionato con il Gela rinviata al 23 febbraio, viene spostato anche il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia con il Città di Canicattini che in programma nello stesso giorno, invece, si giocherà sempre al “Vincenzo Barone” il prossimo 2 marzo.