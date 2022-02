Pozzallo, iniziativa della Consulta giovanile nel "Giorno del Ricordo"

La Consulta Giovanile di Pozzallo ha voluto ribadire l'importanza della tolleranza, della comprensione e del rispetto della diversità etnica, culturale, linguistica e storiografica. Durante il Giorno del Ricordo sono state ricordate tutte le vittime delle foibe e dei conflitti territoriali che hanno causato la morte di innocenti. Il conflitto ha profonde radici storiche del territorio transfrontaliero e delle scelte politiche contrarie ai principi delle libertà universali. La Consulta ha piantato una piccola ginestra, simbolo della permanenza della natura. "Il nostro - afferma la Consulta - è stato un contributo alla valorizzazione dei principi etico-morali della nostra società e alla diffusione della conoscenza e della consapevolezza di come è fragile la pace del mondo. L’evento è stato condiviso dalle scuole medie di Pozzallo, che hanno partecipato alla manifestazione commemorativa.

La storia e la memoria comune possono fornire un grande aiuto per guardare al futuro e per scacciare dal destino dei nostri figli ogni pulizia etnica e ogni odio razziale”, ha detto il presidente Sergio Mattarella nel Giorno del Ricordo. Ed è per questo che nell’ambito delle nostre iniziative vogliamo promuovere la sensibilizzazione della tolleranza, della comprensione e del rispetto della diversità etnica, culturale, linguistica e storiografica".