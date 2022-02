Modica, mancata distribuzione sacchetti umido, interrogazione di Medica (M5S)

Un’interrogazione urgente per chiedere spiegazioni al Sindaco o a chi per lui all’interno dell’Amministrazione Comunale, riguardo al disservizio patito dalla cittadinanza per la mancata distribuzione dei sacchetti per l’umido. il Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, Marcello Medica, ad intervenire formalmente dopo ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini i quali, recandosi presso l’ufficio Ecologia per ritirare la fornitura annuale dei sacchetti per l’umido, si sarebbero sentiti rispondere che “l’Amministrazione Comunale non eroga più tale fornitura e che avrebbero potuto utilizzare quelli della frutta del supermercato oppure provvedere ad acquistarli”. Nell’interrogazione si fa presente che dal Capitolato Speciale d’Appalto si evince chiaramente che i sacchetti debbano essere forniti dall’impresa che gestisce il servizio appaltatogli dal Comune (…l’utente deposita le frazioni dei rifiuti in contenitori o sacchi a perdere distribuiti dall’impresa, trasparenti e muniti di codice identificativo dell’utenza.).