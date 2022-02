Green pass, controlli in ristoranti e bar del Catanese

Controlli dei carabinieri sul green pass nel comuni del Catanese. Sono state controllate oltre 350 persone e sono state sottoposte a verifica complessivamente 73 attività commerciali tra cui supermercati, panifici, bar, ristoranti, pasticcerie, palestre e centri scommesse. A Tremestieri Etneo in particolare è stato contravvenzionato il titolare di un ristorante in quanto non controllava il possesso del green pass a due avventori entrambi sanzionati in quanto sprovvisti. A Mascalucia sono stati altresì sanzionati il titolare di un centro scommesse e un avventore in quanto entrambi non indossavano i dispositivi di protezione individuale.