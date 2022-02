Siracusa, non si ferma all'alt della Polizia: 21enne bloccato e denunciato

A bordo di una Panda fugge all'alt della Polizia ad un posto di blocco delle Volanti in Piazza Pantheon, a Siracusa. Dopo un breve inseguimento, anche con l’ausilio di altri equipaggi delle Volanti, gli agenti bloccavano l’autovettura nei pressi di Via Ermocrate. Il conducente, un siracusano di 21 anni, senza patente, si presentava ai poliziotti in uno stato di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti. Nell'auto gli agenti rinvenivano e sequestravano una modica quantità di marijuana. Al termine degli accertamenti, il ventunenne è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e sanzionato per possesso di stupefacenti per uso personale, per non essersi fermato all’alt della Polizia e per guida senza patente.