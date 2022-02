Ospedale di Continuità, Osservatorio Modica Alta chiede incontro con sindaco e direttore sanitario

Demolire l'edificio della vecchia scuola Giovanni XXIII al quartiere Sacro Cuore di Modica e ricostruire l'immobile dove realizzare l'ospedale di Continuità previsto dal Piano sanitario regionale. Sembra l'ipotesi sulla quale convergerebbero il direttore sanitario dell'ospedale "Maggiore", Piero Bonomo, e il sindaco, Ignazio Abbate. Stando, almeno, a quanto riportato dal sito "Il Domani Ibleo" e rilanciato dall'osservatorio socio economico di Modica Alta. I portavoce dell'osservatorio - Giorgio Casa e Carmelo Modica - "dissentono con estrema convinzione da questa ipotesi, considerato che la somma necessaria per la demolizione e la successiva costruzione della struttura in questione consentirebbe non solo la soluzione del problema parcheggi dell’intera Modica Alta, con la costruzione di un’apposita ampia struttura, ma anche l’eventuale allargamento dell’ex Ospedale San Martino (nella foto), favorendo fra l’altro un’indispensabile inversione di tendenza sulle scelte degli ultimi vent’anni che hanno, di fatto, condannato Modica Alta a un fatale impoverimento socio-economico e al relativo spopolamento". L'Osservatorio, infine, chiede un incontro con il direttore sanitario e con il sindaco per discutere della questione.