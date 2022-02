Capitale della Cultura 2024, Siracusa prepara la tappa finale

Il percorso per fare di Siracusa una capitale culturale è cominciato e prescinde dal risultato - assolutamente importante - di vincere la selezione per il titolo del 2024. Un messaggio chiaro per una partecipazione corale, quello lanciato stamattina all'assemblea del Comitato promotore per Siracusa Capitale della Cultura 2024, tappa di avvicinamento verso l'audizione del 4 marzo quando i protagonisti di questa avventura saranno chiamati a esporre il loro progetto alla commissione collegata in videoconferenza . Avranno un'ora di tempo, mezz'ora autogestita e mezz'ora di domande e risposte, per convincere che la città, al di là del patrimonio e della storia ineguagliabile, ha risorse, professionalità e competenze per mettere in campo iniziative coerenti e organiche di sviluppo culturale che guardano al futuro. Superata la fase preparatoria e il primo sbarramento che ha portato da 24 a 10 le pretendenti al titolo finale, da subito si entra nella fase operativa per fare diventare Siracusa quello che il sindaco Francesco Italia, aprendo i lavori, ha definito un "polo culturale di assoluto rilievo internazionale, un vero e proprio forum della cultura. Il dossier - ha aggiunto il sindaco Italia - è fatto di progetti concreti che comunque saranno in gran parte realizzati a prescindere dall'esito della candidatura. Lavoreremo affinché ciò accada e sapendo che nel 2024 saremo la prima città d'Italia a ospitare il congresso mondiale della guide turistiche".

Avremo gli occhi di tutti gli operatori del settore puntati. Di ciò dobbiamo ringraziare Carlo Castello, Elisa Ottaviano e l'Associazione guide turistiche di Siracusa, che ci hanno coinvolti nell'impresa, ma dovremo essere all'altezza per sfruttare questa grande occasione". L'incontro di stamattina, come ha ricordato l'assessore alla Cultura, Fabio Granata, ha coinciso con 56esimo anniversario della morte di Elio Vittorini, uno dei siracusani illustri che saranno protagonisti degli eventi del 2024. Pieno il salone "Paolo Borsellino" di Palazzo Vermexio e ciò grazie al metodo scelto quando fu deciso di presentare la candidatura: apertura verso la città, le istituzioni e le sue organizzazioni, affinché tutti potessero dare un contributo di idee a un dossier di ampio respiro che deve contribuire a disegnare un nuovo modello di sviluppo. Lo ha evidenziato l'assessore Granata, che con il suo staff (composto da Daria Di Giovanni, Giuseppe Prestifilippo e Dario Scarfì) ha tenuto oltre 150 audizioni per la stesura di una proposta completa e articolata. "Abbiamo svolto un lavoro - ha aggiunto - che comunque tornerà utile per molti anni ancora. Sono state elaborate idee alle quali dobbiamo impegnarci fin da subito, nella marcia di avvicinamento al 2024".

Granata ha parlato del desiderio di realizzare una "città rinascimentale, cioè di una Siracusa capace di rinnovarsi ma che per farlo deve riuscire a trattenere i suoi giovani fornendo opportunità affinché non partano e possano realizzarsi qui mettendo a disposizione della comunità le loro idee".