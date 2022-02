Scuola, approvata graduatoria percorsi Ted: a Siracusa c'è il 'Corbino'

Approvata la graduatoria regionale dei progetti per la sperimentazione di percorsi quadriennali TED (Transizione Ecologica e Digitale) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Una sfida lanciata alle scuole italiane dal Ministro della pubblica Istruzione Patrizio Bianchi, «La proposta TED» -ha affermato il Ministro- «affronta un tema cruciale, ovvero la trasformazione digitale ed ecologica che poggia su basi umanistiche e scientifiche» dalle quali dipenderanno le professioni del futuro legate a fenomeni d’interesse globale quali ambiente e sviluppo.

Diverse le scuole siciliane che hanno risposto alla chiamata ministeriale. 29 quelle classificate, di cui quattro siracusane e cinque in provincia. Il liceo “O. M. Corbino” nella top five, al quinto posto con 96/100 punti, dopo l’IIS “Eschilo” di Gela (Cl), l’IIS “Ruggero Settimo” di Caltanissetta, l’IIS “Sciascia” di Sant’Agata di Militello (Me), l’ITET “G. Garibaldi” di Marsala (Tp).

«Una sfida che non poteva restare inascoltata» ha dichiarato la professoressa Lilli Fronte (nella foto), Dirigente Scolastico del liceo Scientifico e delle Scienze Umane “O. M. Corbino” di Siracusa, «Quando l’Europa chiama la nostra scuola risponde. Abbiamo da sempre creduto nella sperimentazione didattica, nella digitalizzazione dell’insegnamento e non da ultimo nella competenza linguistica. Ora abbiamo davvero la possibilità di creare un percorso che prepari gli studenti alla vita. Dal prossimo settembre sarà possibile frequentare la prima classe del liceo quadriennale sperimentale #Corbino4future, di cui sono in atto le iscrizioni. Un percorso scientifico d’eccellenza, una didattica non abbreviata, ma innovata, in linea con le richieste del mercato europeo. Una maggiore attenzione alle STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), che non tralascia l’area umanistica, ma la rinnova nelle strategie e la supporta con nuove competenze cognitive e relazionali».