Misterbianco, sequestrati 5.000 abiti di Carnevale non sicuri

La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato in un negozio di Misterbianco oltre 5.000 costumi di carnevale per bambini, per un valore di mercato pari a circa 71.000 Euro. I militari hanno individuato un'attività commerciale gestita da un cinese, che aveva posto in vendita costumi privi delle informazioni minime circa la composizione, la presenza di materiali pericolosi nonché sprovvisti delle indicazioni in lingua italiana. Gli articoli della specie avrebbero potuto potenzialmente nuocere alla salute degli ignari acquirenti.

L'intervento si è concluso con il sequestro dei prodotti non sicuri e la segnalazione del rappresentante legale della società alla Camera di Commercio di Catania per l'irrogazione delle relative sanzioni.