Venezia, domani la finale di Miss Italia 2021: in gara 21enne di Ragusa

Dopo il rinvio a causa dell'emergenza sanitaria, si svolgerà domani la finale nazionale per l'elezione di Miss Italia 2021, per la prima volta un anno dopo rispetto a quello di riferimento. La finale del 19 dicembre, infatti, è stata rinviata a causa dell'incremento dei contagi Covid. La finale si svolgerà domani a Venezia nella sede del Casinò e alle 21 verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma web di Helbiz.

A concorrere per la fascia di Miss Italia 19 candidate, la ventesima, Beatrice Scolletta, famosa per dovere essere la prima partecipante con il "pancione", si è ritirata alla viglia dopo avere scoperto di essere positiva al Covid. Ma ecco i nomi delle partecipanti.

Francesca Bessone, Miss Sorriso Piemonte e Valle D'Aosta, 26 anni.

Carabiniere di professione impegnata a Omegna, nella provincia del Verbano Cusio Ossola. E' sposata e, a parte l'attività che sta svolgendo, aspira ad entrare nel mondo della moda. Francesca Mamé, Miss Lombardia, 19 anni. Diplomata in relazioni diplomatiche per il marketing e si occupa della gestione contabile del negozio di famiglia. Una bellezza tropicale ereditata dalla mamma originaria del Camerun. Beatrice Farina, "Miss Bella dei Laghi", ha 20 anni ed è di Gogo (Bergamo). E' una studentessa di Psicologia. Fa l'influencer con una pagina dedicata alle ricette light.

Daniela Ruggirello, Miss Miluna Toscana, 25 anni, laurea triennale (Mediazione linguistica). E' impiegata nello Sportello Unico dell'Emigrazione, nella prefettura di Livorno. Greta Iotti, Miss Eleganza Emilia Romagna, 23 anni, di Guastalla. Diplomata in Amministrazione, finanza e Marketing, è iscritta al Corso triennale in Marketing e Organizzazione d'impresa. Erika Rabbelato, Miss Sport Friuli Venezia Giulia, ha 20 anni. Lavora come modella, anche se la sua altezza di 1,70 - spiega lei - le ha procurato non poche difficoltà. Anna Sofia Chicco, Miss Eleganza Trentino Alto Adige, ha 20 anni. E' nata a Roma e risiede a Trento. E' iscritta all'università in Comunicazione, Marketing e Produzione eventi di moda. Si definisce "amante della kick boxing e del buon cibo". Debora Pattarello, Miss Sport Veneto, ha 22 anni. Studia Scienze della Comunicazione e lavora in un negozio di abbigliamento femminile, in futuro le piacerebbe lavorare come brand manager in una grande azienda.

Alessia Cardinale, Miss Cinema Liguria ha 19 anni, e vive a Garlasco (Pavia). Frequenta il primo anno di università a Pavia, corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche. Angelica Marini, Miss Rocchetta Bellezza Marche, ha 19 anni. Iscritta alla facoltà di Scienze della Comunicazione, lavora in una pizzeria nei fine settimana. Le piacerebbe diventare una manager aziendale o un'imprenditrice e nello stesso tempo realizzarsi attraverso i social come modella /influencer. Martina Spezzaferro, Miss Sport Marche ha 21 anni, è nata a Napoli e risiede a San Benedetto del Tronto. Studia Scienze della Comunicazione, è allenatrice di atletica leggera e scrittrice per una società informatica. Giulia Talia, Miss Cinema Roma 2020. Ha 24 anni ed è nata a Roma. Laurea specialistica, è iscritta all'università, dove sta frequentando un master in Interior Design e lavora all'accoglienza in un locale notturno. Sensibile alle tematiche LGBTQ di cui fa parte, è la prima miss omosessuale dichiarata iscritta a Miss Italia.

Lorena Tonacci, Miss Campania, ha 19 anni, nata a Napoli, studia alla facoltà di Giurispriudenza. Zeudi Di Palma, Miss Napoli, città dove è nata, ha 20 anni, studia Sociologia: modella con la passione per il calcio, ma sa anche disegnare e suonare strumenti musicali. Gabriella Bagnasco, Miss Rocchetta Bellezza Basilicata, ha 20 anni ed è iscritta alla facoltà di Lettere e Filosofia. E'una ragazza versatile con la passione per la moda, la fotografia e la pasticceria. Denise Angelini, Miss Be_Much Puglia, ha 24 anni ed è nata a Martina Franca. Si definisce una modella con la passione per il canto.

Francesca Tiziana Russo, Miss Eleganza Calabria, ha 20 anni e vive a Reggio Calabria. Studia alla facoltà di Economia e Gestione dei beni culturali e dello spettacolo all'Università Cattolica di Milano, Ha la passione per la musica e l'arte ed eccelle nel canto. Ludovica Cutuli, Miss Eleganza Sicilia, ha 21 anni ed è di Ragusa. Studentessa del terzo anno del Corso del Commercio Estero all'Università Ca' Foscari, in estate lavora come 'assistente bagnanti'. Elena Meloni, Miss Rocchetta Bellezza Sardegna, ha 21 anni. Diplomata, lavora come commessa stagionale.