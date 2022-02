Terzo sbarco a Lampedusa nelle ultime 12 ore. Sull'isola sono arrivati 36 migranti, tra cui 12 donne e 2 minori, intercettati a una ventina di miglia dalle coste dalle motovedette della Guardia di finanza. Anche per loro, come per i 183 arrivati tra la scorsa notte e l'alba, è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola.