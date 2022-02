Il Palermo torna a vincere al 'Barbera' e cala il tris alla Juve Stabia

Il Palermo torna al successo al "Barbera" e lo fa con un convincente 3-0 alla Juve Stabia. Protagonista ancora una volta Matteo Brunori, autore di una doppietta che lo porta a quota 12 nella classifica dei cannonieri. A segno anche Giron che poi però si fa espellere dopo soli 34 minuti. La squadra di Baldini sblocca presto il risultato e questa volta non commette l'errore di lasciare campo agli avversari restando concentrato per tutto il match.

Al 5' la prima occasione del match è per la Juve Stabia con Bentivegna, l'ex rosanero con un destro da dentro l'area manda la palla alta di un sofio. Ma è il Palermo che passa in vantaggio al 7' con il solito Brunori che entra in area e con un preciso rasoterra infila Dini sul primo palo. Al 14' Palermo vicino al raddoppio con un cross di Giron e colpo di testa di Lancini alto di poco. Al 25' il 2-0 con un calcio di punizione di Giron che complice una deviazione della barriera beffa il portiere. Al 34' il Palermo resta in dieci per l'espulsione dello stesso Giron dopo due ammonizioni ravvicinate. Nella ripresa al 4' il tris del Palermo ancora con Brunori:l'attaccante scuola Juve viene "pescato" sul primo palo da Valente su calcio di punizione e con un tocco morbido supera Dini. Brunori vicino alla tripletta dopo una bella progressione sulla destra di Soleri che salta Caldore e gli offre un buon pallone, ma Donati respinge nell'area piccola.

Al 35' è Dini a negare la gioia del gol a Soleri dopo una conclusione da distanza ravvicinata. Al 48' la Juve Stabia accorcia le distanze con Evacuo su calcio di rigore concesso per una trattenuta di Crivello su Eusepi.