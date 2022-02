Inaspettata sconfitta del Catania in casa: Messina - Foggia finisce 1 - 1

Il Catania incassa una sconfitta inaspettata. La terza al Massimino contro il modesto Picerno. I rossazzurri hanno giocato male, ma non da meritare una sconfitta arrivata al 16' del primo tempo ad opera di Reginaldo. Era stato il Catania a fare la partita nel primo tempo sfiorando due occasioni da rete, ma la formazione di Baldini, per tutti i 90' minuti è sembrata smarrita. A fine gara la squadra ed il tecnico sono stati chiamati sotto la curva nord. Nessuna contestazioni, ma applausi di incoraggiamento in un momento difficile per la società.

E' andata meglio al Messina che in casa ha impattato per 1 a 1 contro il Foggia. Peloritani in vantaggio al 48' con Russo e pari degli ospiti al 28' della ripresa con Turchetta.