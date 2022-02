Ucraina e Russia a un passo dalla guerra

Un'eventuale invasione dell'Ucraina da parte della Russia sarebbe causa di "una grande sofferenza umana" e gli Stati Uniti e i loro alleati sono pronti a imporre "rapidi e pesanti costi" a Mosca. La Casa Bianca, al termine del colloquio tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e quello russo, Vladimir Putin, ha diramato una nota in cui rende conto dei temi affrontati dai due leader, ribadendo che gli Usa sono intenzionati a proseguire nello sforzo diplomatico, ma comunque pronti "ad altri scenari".

"Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha parlato con il presidente della Russia, Vladimir Putin, a proposito della crescente escalation militare sui confini dell'Ucraina. Biden è stato chiaro che, se la Russia continuerà nei suoi piani di invasione dell'Ucraina, gli Stati Uniti, insieme ai propri alleati e partner, risponderanno in maniera decisa e imporranno rapidi e severi costi alla Russia", scrive la Casa Bianca.

"Il presidente Biden", conclude la nota, "ha ribadito che un'invasione della Russia in Ucraina produrrebbe una grande sofferenza umana e minerebbe lo stending della Russia. Il presidente Biden è stato chiaro con il presidente Putin che mentre gli Stati Uniti rimangono pronti a un'azione diplomatica, in pieno coordinamento con i propri alleati e parnter, sono allo stesso modo preparati ad altri scenari".

Continuano a soffiare, quindi, i venti di guerra e scatta l'allarme in tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno avvertito che un'invasione russa potrebbe iniziare tra pochi giorni, e hanno chiesto ai cittadini statunitensi di andarsene entro 48 ore. Un attacco da parte degli oltre 100.000 soldati russi, attualmente sistemati vicino all'Ucraina, "potrebbe verificarsi da un giorno all'altro", ha detto ai giornalisti Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca a Washington.

Washington ha annunciato l'evacuazione di tutto il personale della loro ambasciata a Kiev. Un piccolo numero di funzionari potrebbe rimanere nella capitale ucraina, ma la gran parte dei quasi 200 americani che lavorano alla rappresentanza diplomatica verranno fatti uscire dal Paese o trasferiti nelle zone occidentali, vicino al confine polacco, in modo da mantenere una presenza diplomatica.