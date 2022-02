Totò Cuffaro ( Dc Nuova) : "Nessun accordo con Pd e M5s"

"Le notizie diffuse ieri da 'Iltempo.it' sono assolutamente infondate". Lo dichiara il Commissario regionale della DC Nuova, Salvatore Cuffaro, in merito ad un articolo secondo cui, lo stesso non vorrebbe Nello Musumeci alla guida della Regione Siciliana. "Non ho mai dichiarato ciò che viene riportato sul presidente della Regione Nello Musumeci e non ho mai affermato di voler fare accordi con il Pd e il M5S".

"'Iltempo.it', per correttezza verso i propri lettori e i siciliani, dovrebbe essere più attento a diffondere le notizie, riportando soltanto la verità e non inventando, altrimenti - conclude Cuffaro - sarò costretto ad adire alle vie legali".