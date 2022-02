Siracusa, fermato a un controllo in via Algeri: era evaso dai domiciliari

Nella mattinata di ieri, agenti della Squadra Mobile hanno arrestato in flagranza di reato un siracusano di 42 anni, già conosciuto alle forze di polizia, ed in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per il reato di evasione.

In specie, nel corso dei quotidiani servizi antidroga che da mesi vede impegnati gli uomini diretti dal dott. Presti, in particolare nel contrasto delle piazze dello spaccio siracusano, gli investigatori della Squadra Mobile, in questa via Algeri, notavano un’autovettura Fiat 500X dalla quale scendeva l’arrestato in compagnia di un'altra persona e procedeva ad un controllo dei due.

Gli accertamenti evidenziavano che il quarantaduenne risultava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari ed era stato autorizzato per la stessa mattinata a recarsi presso l’Ufficio Postale di Viale S. Panagia.

L’uomo, invece, si trovava al di fuori dell’itinerario autorizzato ed in una strada senza via di uscita.

Per tali ragioni gli agenti della Squadra Mobile aretusea arrestavano l’evaso e, su disposizioni dell’Autorità Giudiziaria competente, lo conducevano nella sua abitazione sottoponendolo nuovamente agli arresti domiciliari.