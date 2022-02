Corso dei Martirio nel degrado domani in Consiglio comunale a Catania

Lunedì 14 febbraio, alle 10.30, dopo due mesi di attesa, si terrà la seduta straordinaria e urgente richiesta a metà dicembre dal gruppo consiliare del M5S (primo firmatario Graziano Bonaccorsi), insieme ad altri consiglieri di maggioranza e opposizione, per discutere delle gravi condizioni di degrado di corso dei Martiri e corso Sicilia e della nota vicenda del bando sospeso per il parcheggio di piazza della Repubblica.

“La situazione è al limite del grottesco e necessita di chiarimenti urgenti da parte dell'amministrazione, che fino ad oggi non è stata capace di mettere in campo le giuste strategie per iniziare il processo di riqualificazione di corso dei Martiri e del quartiere di San Berillo” dice Bonaccorsi. “E’ una vera e propria ferita nel tessuto urbano della città che, dopo 70 anni, non è stata mai sanata”.