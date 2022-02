Regionali, Schifani: "Miccichè eviti la rottura o sarà il bis del 2012"

Gianfranco Miccichè candidato alla presidenza della Regione Siciliana? "Gli dico "Fermati, evitiamo il 2012...". Lo ha detto, in un'intervista a repubblica Palermo, Renato Schifani, ex presidente del Senato. Cosa accadde nel 2012?

"Gianfranco creò la spaccatura che ci portò a Crocetta. Allora ero presidente del Senato e quindi avevo scarsa agibilità politica.

Ora farò di tutto per evitarlo. Ricordo tutti quegli eventi".

"Gianfranco sottrasse una costola al Pdl e creò Grande Sud.

Berlusconi mi disse che Gianfranco chiedeva la presidenza della Regione. Provammo in tutti i modi a fermarlo". Si candidò.

"Pure Berlusconi provò a stopparlo". Niente da fare.

"Gianfranco, pur riconoscendo i miei sforzi di mediazione, preso dall'ira mi mandò un sms: "Non mi avete voluto, vi farò perdere".

Ora è diverso. C'è Cateno De Luca, i candidati sono almeno tre.

"De Luca non è competitivo. Da solo ha fatto l'1,8 per cento. Ma il problema è a monte". "Mancano i luoghi in cui potersi confrontare. Non li ha mai creati". C'era un comitato politico. Ne faceva parte anche lei. "Era un'iniziativa estemporanea di Miccichè. Finì come neve al sole". Ora chi prende le decisioni?

"Miccichè ha sempre gestito il partito in maniera monocratica. Non ha mai riunito i deputati regionali e nazionali. L'ha fatto adesso solo per la sua candidatura. Io ho fatto il capogruppo e il presidente del Senato nella totale inclusività. Non con la porta aperta solo ad alcuni...".