Steinmeier rieletto presidente della Germania

Il presidente tedesco uscente Frank-Walter Steinmeier è stato rieletto per un secondo mandato dopo essersi guadagnato la reputazione di instancabile difensore dei valori democratici in un momento in cui il recrudescenza dell'estremismo di estrema destra e la pandemia di coronavirus li hanno messi a dura prova in Germania. Il socialdemocratico, 66 anni, è stato due volte ministro degli Esteri nel governo di Angela Merkel.

La rielezione di Steinmeier per altri cinque anni è stata annunciata dal presidente del Bundestag, Bärbel Bas.

La sua candidatura era ampiamente sostenuta dai delegati che formano l'Assemblea costiuita ad hoc per votare il capo dello Stato e ha ottenuto 1.045 voti sui 1.437 espressi.

L'elezione del presidente non si è tenuta come al solito al Bundestag ma presso la Paul Loebe Haus, un complesso di uffici di fronte alla Cancelleria nel centro di Berlino, per esigenze di distanziamento sociale.

"La sua rielezione a Presidente Federale, per la quale ho il piacere di porgerle le più sincere felicitazioni della Repubblica Italiana e i miei affettuosi auguri, è per me ragione di gioia e soddisfazione profonde. Ciò sia per l'amicizia che ci lega sul piano personale sia per la rilevanza che la sua rielezione riveste per la Germania e per l'Europa tutta. Il rinnovo del suo alto incarico rappresenta un'inequivocabile testimonianza della fiducia che il popolo tedesco ripone nella sua persona, sicuro riferimento di unità in tempi segnati da disagi e incertezze". E' il messaggio inviato a Steinmeier da Sergio Mattarella.