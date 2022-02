Acqua di colore giallastro dai rubinetti di Marzamemi

La questione acqua a Pachino resta una delle priorità che l'amministrazione 'monca' dovrà risolvere prima che arrivi l'estate. La giunta non è stata completata, tre assessori sono stati fatti fuori dalla sindaca Carmela Petralito, che con la giunta naviga a vista. Una segnalazione è arrivata a Nuovo Sud sull'acqua che sgorga dai rubinetti della frazione di Marzamemi. E' di colore giallastro, inutilizzabile per il consumo umano, ma continua ad essere immessa nella rete idrica. E' mai possibile che le autorità preposte non prendano provvedimenti?