Napoli, raccolta fondi al San Carlo dopo furto strumenti a scuola

Successo per la raccolta fondi in favore dell'Istituto Nazareth Musto in occasione della prova generale di Aida.

Si tratta della 'gara di solidarietà' per l'acquisto di strumenti musicali per gli allievi dell'Istituto Comprensivo dopo il furto di 50 strumenti subito nei giorni scorsi: il San Carlo, sotto la guida del sovrintendente Stéphane Lissner, ha aderito all'iniziativa con l'apertura della prova generale di Aida in favore della scuola.

Il pubblico ha partecipato numeroso e ad acquistare i biglietti sono stati anche molti docenti.

"Siamo sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo e siamo soddisfatti del riscontro della serata- afferma Emmanuela Spedaliere, direttore generale del Teatro San Carlo - sono certa che, con il supporto di tutti coloro che hanno aderito e aderiranno alla raccolta fondi, riusciremo ad acquistare gli strumenti già alla fine della prossima settimana. Anche durante le altre recite di Aida infatti, la raccolta fondi proseguirà, con appositi corner dedicati, allestiti all'interno del Teatro, dove sarà possibile effettuare donazioni volontarie. Voglio rivolgere un ringraziamento particolare al Mattino che ha lanciato per primo l'appello in favore dell'Istituto Nazareth e ovviamente al Comune di Napoli e alla Camera di Commercio che con noi hanno fin da subito sostenuto con convinzione questa iniziativa".

Alla prova generale, aperta per l'occasione al pubblico, è intervenuta anche la preside dell'Istituto Nazareth Carmela Libertino,salita sul palco prima dell'inizio dell'Opera. "Voglio ringraziare tutti i presenti - ha affermato la preside -per aver compiuto questo gesto di solidarietà, per restituire ai nostri ragazzi l'entusiasmo e la possibilità di continuare quel progetto che dava loro una speranza di un progetto di vita".