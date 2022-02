Covid, nel Ragusano meno contagi ma altri due morti

Aumentano i morti per Covid nel Ragusano. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri due decessi che portano il numero dei morti, dall'inizio della pandemia, a 464. Le persone che risultano positive, secondo il rapporto Asp del 13 febbraio, sono 6.771, in diminuzione rispetto ai giorni scorsi. Delle 6.771 persone positive 6.667 si trovano in isolamento domiciliare mentre 72 sono ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria.

Ecco il dettaglio delle persone positive al Covid nei comuni iblei: 176 Acate, 124 Chiaramonte, 676 Comiso, 61 Giarratana, 377 Ispica, 1.147 Modica, 21 Monterosso, 485 Pozzallo, 1.507 Ragusa, 252 Santa Croce, a

530 Scicli, 1.301 Vittoria.