Tifosi del Siracusa scatenati su Facebook dopo il pari a Santa Croce Camerina

Tifosi del Siracusa scatenati sui social contro squadra e intero staff dopo l'ennesima delusione di quest'oggi sul campo del Santa Croce Camerina, squadra che non ha mai impensierito la retroguardia azzurra. E' finita 0 - 0 con il Siracusa che ha giocato gli ultimi trenta minuti di gara in superiorità numerica. Ma anche in questa circostanza il Siracusa ha dimostrato di non essere competitiva e di potyere raggiungere la promozione. Sono 17 i punti che la separano dalla prima della classe.

Marco scrive sui social: "Ora BASTAAAAA!!! Caro presidente prenda tutti i giocatori e li mandi via. Undici ragazzi volenterosi a Piazza Santa Lucia li troviamo.

Per il prossimo campionato, se ha l'intenzione di allestire una formazione con lo stesso budget di quest'anno, invito anche lei a lasciar perdere, ci sono piazze più blasonate di noi, come Palazzolo, Real Siracusa o Carlentini che la potrebbero accogliere a braccia aperte.

Questo campionato è il più vergognoso della storia del Siracusa". E Mirko scrive: "Vergogna non siete degni di indossare questa maglia... Non si può pareggiare con il Santa Croce

Fate pena mi avete deluso". Ottavio rincara le critiche:" Ma che pena ..agonia continua...non li meritate i tifosi al seguito...cosa volete difendere...sono indifendibili... Siracusa è una città con tanti problemi , ma cmq non meritiamo questo. Pareggiare contro il nulla è proprio vergognoso...Mascara e il suo staff sono anche loro complici ..."

Sono decine e decine i messaggi di questo tenore. Anche in questa stagione si è passati a livello societario dalla padella alla brace.