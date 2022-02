Barchino contro gli scogli a Lampedusa: salvi 24 migranti a bordo

Un barchino, con a bordo 24 migranti è stato intercettato a mezzo miglio dalla costa di Lampedusa a Cala Pulcino.

Mentre la motovedetta della Guardia di finanza lo scortava verso il porto, forse a causa di un'improvvisa virata, il natante è finito contro gli scogli prospicienti il faro, incagliandosi.

I soccorritori, non riuscendo a liberarlo, hanno proceduto a far sbarcare in sicurezza i migranti a terra dove, a supporto, è intervenuto anche personale della tenenza di Lampedusa. Tutti in salvo gli occupanti dell'imbarcazione. Fra i 24, provenienti dal Camerun, anche 2 donne e un bambino.

Il gruppo è stato trasferito all'hotspot di contrada Imbriacola che attualmente ospita 210 profughi.