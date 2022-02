Incidente sulla A20, operaio di Villafranca Tirrena 'vola' dalla moto e muore

Incidente mortale sulla A20 nei pressi dello svincolo di Brolo. A perdere la vita, è un motociclista di 58 anni. Si tratta di Letterio Mortelliti, sposato e padre di due figli. L'uomo era alla guida di una moto di grossa cilindrata, una Bmw, quando, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo dopo un volo sull'asfalto. Sul sinistro mortale stanno indagando gli agenti della Polstrada di Sant'Agata Militello.