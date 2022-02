Un dipendente comunale di Floridia, D.V., è finito in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'uomo, particolarmente focoso, era stato più volte diffidato a non avere comportamenti violenti nei confronti della moglie. Dopo l'ennesimo litigio e l'intervento di polizia municipale e carabinieri, D.V., è stato prelevato e richiuso nel carcere siracusano di Cavadonna.