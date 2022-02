Sarebbe stato centrato da diversi colpi d'arma da fuoco il 47enne ucciso stamattina in strada ad Acilia, nel quadrante sud di Roma, mentre usciva di casa.

Inutili i soccorsi del 118, intervenuto con ambulanza e automedica.

Secondo quanto si apprende, la vittima è Paolo Corelli e sembra fosse incensurato. Sulla vicenda in corso indagini dei carabinieri. Non si esclude nessuna pista per risalire ai responsabili dell'agguato.