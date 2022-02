Caccia, specie abbattute non consentite: 3 denunce nel Cosentino

Tre cacciatori di San Lorenzo del Vallo sono stati denunciati dai carabinieri forestali con l'accusa di esercizio venatorio in periodo non consentito.

I tre, ai quali sono stati sequestrati fucili e munizionamento, avrebbero abbattuto alcuni esemplari di tordo, specie per la quale come previsto dal calendario venatorio la caccia si era chiusa lo scorso 31 gennaio.

I militari, nel corso di un normale controllo del territorio, sono stati attirati da una serie ripetuta di spari provenienti da una zona boscata in località "Serragiumenta" nel comune di Altomonte. All'interno dell'area, sono state notate tre persone, con un cane al seguito, mentre esercitavano l'attività venatoria. Fermati per un controllo, i tre sono stati trovati in possesso di otto tordi. Da qui il sequestro della selvaggina, dei fucili e delle munizioni.