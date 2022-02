La costruzione di 424 loculi a Palermo, 52 offerte arrivate al Comune

"Sono in totale 52 le offerte giunte al comune di Palermo relativamente al bando di gara per la collocazione di 424 loculi temporanei al cimitero di Santa Maria dei Rotoli, entro il termine fissato alle ore 12 di oggi". Lo rende noto l'assessore ai Cimiteri, Toni Sala che aggiunge: "Siamo soddisfatti dell'ottima risposta da parte delle imprese. Domani si insedierà la commissione di gara che dovrà vagliare le offerte, un lavoro complesso che ci auguriamo si svolga nel minor tempo possibile grazie anche alle riconosciute competenze dei componenti. La collocazione dei loculi temporanei - conclude Sala - sarà una delle principali risposte all'emergenza predisposte della Cabina di regia, presieduta dal sindaco Orlando e consentirà di offrire una sepoltura alle tante famiglie in attesa".