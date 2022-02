Il Modica Calcio torna a lavoro per preparare la difficile trasferta con il Priolo: si gioca sabato al “De Simone” alle 17,30

Dopo l'inusuale domenica di relax per via dello stop forzato dovuto al Covid che ha bloccato il Città di Gela e che ha costretto la LND a rinviare al 23 febbraio la gara casalinga contro la compagine nissena, il Modica Calcio è tornato al lavoro al Centro Sportivo Airone di via Rocciola Scrofani per iniziare a preparare la gara della diciassettesima giornata che vedrà i rossoblù di scena sabato pomeriggio alle 17,30 al “Nicola De Simone” di Siracusa, dove la formazione di Giancarlo Betta sarà ospite della sorpresa del campionato, Priolo Gargallo.

Il turno di riposo forzato è servito ai modicani per recuperare le forze e qualche atleta che in settimana aveva accusato qualche piccolo problema fisico. Ora tutti concentrati verso la trasferta di Siracusa contro una squadra giovane che gioca un buon calcio e che nel mercato di dicembre si è rafforzata.

Al “De Simone”, Betta dovrà rinunciare al capitano Ciccio Vindigni (a destra nella foto) che espulso a Comiso dovrà scontare il turno di squalifica e ad Antonio Toscano al quale il Giudice Sportivo ha inflitto quattro turni di stop dopo il rosso diretto rimediato nel derby del “Borgese”.

I rossoblù si alleneranno al “Vincenzo Barone” fino a giovedì pomeriggio, quando sosterranno la seduta di rifinitura al termine della quale il tecnico modicano diramerà la lista dei convocati per la trasferta in terra siracusana.