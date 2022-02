Modica, degustazioni e solidarietà: serata in collaborazione tra Rotaract, Anffas e La Merceria

Il Rotaract Club di Modica e La Merceria, in collaborazione con Anffas, hanno organizzato una "Degustazione fra cibi e vizi: un giro per la Sicilia". Una serata dedicata alla degustazione di vini siciliani passando per territori che da anni coltivano e preservano vitigni autoctoni; guidati dall'esperienza di chi saprà farci apprezzare le note aromatiche e olfattive per una vera e propria esperienza sensoriale!

La serata prevede 4 portate abbinate a 4 vini:

Monte Jato, Bosco Piano, Val di Noto, Contrada Buonivini. Prezzo a persona 30 euro. Indispensabile la prenotazione. 3493204597-3332407845. Una parte del ricavato sarà devoluto all'Associazione famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale