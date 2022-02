Funerali a Rosolini dell'ex vice comandante dei carabinieri di Pachino

Sono stati celebrati questa mattina nella chiesa Madre di Rosolini, i funerali dell'ex vice comandante della Stazione dei carabinieri di Pachino, Massimo Gargarella. Il luogotenente dell'Arma è deceduto due giorni fa all'età di 55 anni per un male incurabile. Al rito funebre concelebrato da don Luigi Vizzini e da don Bruno Carbone, hanno partecipato almeno un centinaio di carabinieri con in testa i vertici dell'Arma provinciale, della Compagnia di Noto ed i colleghi della Stazione di Pachino. A rendere omaggio alla salma pure una rappresentanza della Guardia di finanza, la polizia di Stato e la locale polizia municipale. Presenti tra gli altri l'associazione dei carabinieri in congedo e gli amici della vittima della Eloro Running Rosolini, l'associazione sportiva di maratoneti a cui il carabiniere era legato.

Pure il sindaco Giovanni Spadola, accompagnato dal comandante della Municipale, Salvatore Latino, ha partecipato ai funerali. Il sindaco ha espresso il suo cordoglio alla moglie della vittima ed alle tre figlie di Gargarella, Ilenia, Delia ed Enrica. Tantissima la partecipazione degli amici di Gargarella al rito funebre. Un ristoratore di Rosolini all'uscita della chiesa ha detto: "Sono sempre i migliori ad andarsene prima".