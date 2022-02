Pesca con la rete al Plemmirio, sanzionato dalla Capitaneria di Siracusa

La Capitaneria di porto di Siracusa, ha svolto un’altra missione finalizzata al contrasto delle attività illecite in materia di pesca marittima nell’Area Marina Protetta del Plemmirio.

L’equipaggio di una motovedetta della Guardia Costiera di Siracusa, coordinata dalla Sala Operativa, ha intercettato alle prime luci dell’alba nella zona “B” dell’A.M.P. del Plemmirio un natante da diporto con a bordo una persona intenta a salpare una rete da posta fissa.

Il personale della motovedetta ha proceduto ad elevare un verbale di constatazione di illecito amministrativo per attività di pesca professionale, per un ammontare di 1.000 euro.

I militari della Guardia Costiera, successivamente hanno eseguito il sequestro amministrativo della rete da posta di circa 150 metri utilizzata illecitamente, in violazione delle norme vigenti in materia di tutela ambientale della riserva marina.