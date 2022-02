Il commovente addio di Solarino a Peppe Aliano, 're' del Tiffany (VIDEO)

L'arrivo della salma nella chiesa Madre di Solarino è stata salutata da un fragoroso applauso. Tutti per Peppe Aliano, il titolare del vecchio pub di Solarino morto a 59 anni per un male incurabile. In prima fila c'erano i familiari, i nipoti ed i parenti e tantissimi amici, qualcuno arrivato pure dalla vicina Floridia. Di amici Aliano ne aveva tanti per la sua attività commerciale che aveva visto crescere intere generazioni. Molti hanno il volto solcato dalle lacrime per un uomo buono e generoso che aveva fatto del suo locale di via Calatafimi un vero e proprio quartiere generale di ragazze e di ragazzi. Negli Anni '90 era tra i più frequentati della zona. Poi con la crisi economica aveva ampliato l'offerta, mettendo anche la pizzeria. Oggi pomeriggio la chiesa Madre era affollatissima. Padre Luca durante l'omelia ha ricordato Peppe Aliano, un personaggio per Solarino e non solo. Applausi anche all'uscita della bara ed un passaggio obbligato dal suo Tiffany. Applausi anche lì e 5 minuti di silenzio. Senza Peppe non sarà la stessa cosa.