Cipess, Siracusa - Gela: 350 milioni per arrivare alle porte di Scicli

"La comunità di Scicli, così come l'intero territorio comprensoriale, esprime grande soddisfazione dopo l'approvazione, oggi, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, del finanziamento di 350 milioni per il lotto 9 dell'autostrada Siracusa-Gela che condurrà questa importante infrastruttura sino alla cittadina barocca". E' quanto afferma il deputato regionale Orazio Ragusa che sottolinea "il grande impegno portato avanti, in proposito, dalla Giunta Musumeci e, in particolare, dall'assessore per le Infrastrutture Marco Falcone, proseguendo, nella maniera migliore, l'iter che era già stato avviato in precedenza. Si sta costruendo un percorso di riqualificazione infrastrutturale per la nostra provincia - continua Ragusa - recuperando anni di tempo perduto e dando, finalmente, una nuova prospettiva al nostro territorio locale".