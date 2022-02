Brutto Palermo a Foggia, i rosanero incassano 4 gol: sconfitta senza attenuanti

Il Palermo le prende di santa ragione ed esce da Foggia con un poker sul groppone. Il Palermo di Baldini, mai realmente in partita, nonostante il timido assalto di inizio ripresa ha subito la supremazia territoriale del Foggia .

Se non fosse per il controverso episodio avvenuto al 26', il primo tempo del Foggia sarebbe ricordato come il migliore della stagione. Funziona tutto nell'undici scelto da Zeman, dalle corsie – dove le catene difensore-mezzala-esterno combinano e si muovono con i tempi giusti, alle vie centrali. La presenza di Petermann sguinzaglia Di Paolantonio che a sinistra crea calcio e offre la giusta dose di quantità. Paga dazio il Palermo di Baldini, che sulle fasce accusa una perenne inferiorità numerica, anche a causa della scarsa collaborazione delle due sotto punte. In mezzo mancano le idee e misure. Non è un caso se Baldini al 37' cambia tre uomini, schierando Soleri per Floriano, Crivello per Felici e De Rose per Odjer.

Il triplo cambio arriva un minuto dopo il gol di Merola, che riporta avanti il Foggia. Bello l'assist di Curcio, più che mai vicino a Ferrante e non confinato sull'out come troppe volte accaduto agli esterni del Foggia. Merito del succitato funzionamento delle due catene. Prima però, al 4', c'è il gol di Di Paolantonio, sugli sviluppi di un corner. Perfetto l'inserimento dell'ex Monterosi su altrettanto preciso invito di Nicolao, preludio di un primo tempo di sostanza e qualità.

Baldini getta subito nella mischia Fella, nel tentativo di ritrovare subito il pari. E l'atteggiamento del Palermo nei primi minuti conferma le intenzioni. I rosanero alzano il baricentro e per qualche minuto schiacciano i rossoneri nella propria metà campo. Ma il giovane Dalmasso corre pochi rischi. Con tre punte pure il Palermo perde ulteriormente gli equilibri e il Foggia, quando ha spazio fa male. Il lavoro pregevole delle mezzali si conferma anche nell'azione del 3-1: perfetto l'invito di Di Paolantonio da sinistra, altrettanto pregevole l'inserimento con voleé di piatto di Garofalo a destra. Partita praticamente chiusa, sulla quale giunge anche il sigillo di Curcio, con il 4-1 al termine di una stupenda azione sulla destra di uno scatenato Nicolao. Il resto del secondo tempo ha poco da raccontare, se non due belle risposte di Dalmasso che mantiene la personale imbattibilità infiammando la tribuna.