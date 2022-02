Video sorveglianza a Floridia, nuove telecamere contro gli atti vandalici

Alcune telecamere della video sorveglianza sono state installate dei vandali. a Floridia nelle zone più sensibili della città. Una precauzione adottata dall'amministrazione Carianni contro i raid.

"Abbiamo iniziato ad installare le nuove telecamere in alcune zone sensibili agli atti vandali ed al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti - dice il sindaco Marco Carianni -Alcune zone, fra cui l’area dove insiste il liceo Scientifico, sono state dotate, quindi, di impianti innovativi che ci consentiranno di identificare chiunque assuma condotte contrarie al senso civico.

Contestualmente stiamo lavorando per continuare ad illuminare alcune zone, completamente sprovviste di pubblica illuminazione, come nel caso, appunto, della nuova zona di espansione comunemente chiamata “circuito”, la quale, negli anni, è stata teatro di furti, incendi ed atti di inciviltà inaudita".