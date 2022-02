Raccolta differenziata, nel 2021 Modica oltre soglia nazionale

Un ottimo risultato quello conseguito dalla Città di Modica nell’ambito della raccolta differenziata. Il 2021 si è chiuso infatti con una percentuale media del 67%, due punti in più rispetto a quel 65% da sempre indicato dallo Stato come soglia da raggiungere perché un Comune possa definirsi “virtuoso” in materia di smaltimento di rifiuti. Addirittura dicembre 2021 si è chiuso con una sostanziosa percentuale del 72,17%, record da quando Modica ha adottato il ciclo virtuoso della differenziazione dei rifiuti solidi urbani. Grazie al raggiungimento di questa soglia, Modica riceverà dalla Regione un incentivo economico che servirà a migliorare il servizio offerto ai cittadini. “Siamo soddisfatti del risultato raggiunto – commenta il Sindaco – che però non può e non deve essere un punto di arrivo ma di partenza. Indubbiamente la Città di Modica ha fatto passi da gigante in questo settore da quando è stata avviata la raccolta differenziata. Abbiamo lavorato molto a partire dalla base della società, dagli alunni delle scuole, per inculcare loro la mentalità corretta. Il gesto di differenziare è diventato un gesto abituale nelle case dei modicani e via via i nostri concittadini hanno preso consapevolezza dell’importanza del loro comportamento. Il riconoscimento che ci arriverà dalla Regione sarà un riconoscimento da condividere con ogni singolo cittadino modicano che ha contribuito a questo risultato”.